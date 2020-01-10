Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutukladı
Haberler » Güncel » Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutukladı - Haber

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutukladı

Gaziantep'te güvenlik kamerasına takılan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

10.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:30
Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutukladı

'te güvenlik kamerasına takılan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçesi Karagöz Caddesinde bir kişinin cep telefonunu çalan kapkaççının yakalanması için harekete geçen ekipler, civardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Olay anı görüntüsünü tespit eden ekipler, şüphelinin saptadıkları kimlik bilgileri üzerine harekete geçti.

Adresine yapılan operasyonla yakalanan şüpheli O.M, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polisin paylaştığı kamera görüntülerinde, şüphelinin bir otomobildeki kişinin cep telefonunu kapıp hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler