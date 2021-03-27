Kapıyı üzerine kilitleyip, evi ateşe verdi
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Kapıyı üzerine kilitleyip, evi ateşe verdi

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Kapıyı üzerine kilitleyip, evi ateşe verdi

OSMANİYE'de ismi öğrenilemeyen kişi, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi.

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OSMANİYE'de ismi öğrenilemeyen kişi, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin açtığı kapıdan içeri giren polis, bu kişiyi ikna edip dışarı çıkardı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri evin alt katından yükselen alevlere müdahale etti. Bu sırada kapıyı kilitleyip evi ateşe verdiği belirlenen kişiyi ikna etmek için de çalışma başlatıldı. Yoğun dumana maruz kalan ev sahibi, dışarı çıkmayı kabul etmedi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kapı açılarak polis içeri girdi. Ekipler, bu kişiyi ikna ederek dışarı çıkardı. Ev sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

 


Kapıyı üzerine kilitleyip, evi ateşe verdi
Kapıyı üzerine kilitleyip, evi ateşe verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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