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Kapıyı kırmaya çalışan 3 kadın hırsız suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kapıyı kırmaya çalışan 3 kadın hırsız suçüstü yakalandı Kayseri'de bir evden hırsızlık yapmak için evin kapısını kırmaya çalışan 3 kadın hırsız, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kapıyı kırmaya çalışan 3 kadın hırsız suçüstü yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de bir evden hırsızlık yapmak için evin kapısını kırmaya çalışan 3 kadın hırsız, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, S.B. ve S.B. bir evden hırsızlık yapmak için binaya geldi. Bu sırada bina sakinlerinin şahısları görüp haber vermesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheli 3 kadını evin kapısını kırmaya çalışırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kadın, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kapıyı kırmaya çalışan 3 kadın hırsız suçüstü yakalandı

Kapıyı kırmaya çalışan 3 kadın hırsız suçüstü yakalandı

Kapıyı kırmaya çalışan 3 kadın hırsız suçüstü yakalandı

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