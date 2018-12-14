Kapıyı Açan Çocuğun Elinden Cep Telefonunu Çaldılar

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kitap satma bahanesiyle evleri dolaşan ve gittikleri evde kapıyı açan bir çocuğun elinden cep telefonunu çalan hırsızlar, polis ekiplerince yakalandı.

Şarkışla ilçesinde kitap satmak için ikametleri dolaşan iki kişi gittikleri bir evde kapıyı açan çocuğun evde tek başına olduğunu fark edince, elinde bulunan cep telefonunu alarak kaçtı. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - SİVAS