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Evde kilitli kalan kadını kurtarmak için camdan girdiler

İhlas Haber Ajansı, Mustafa Uslu - Yerel
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Evde kilitli kalan kadını kurtarmak için camdan girdiler Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evinde kilitli kalan yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, açık camdan içeriye girdi.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Evde kilitli kalan kadını kurtarmak için camdan girdiler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evinde kilitli kalan yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, açık camdan içeriye girdi.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Arif Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G. isimli yaşlı kadının oturduğu odanın kapısı kendi kendine kilitlendi. Yaşlı kadın kapıyı açamayınca içeride mahsur kaldı. Yaşlı kadının seslenerek haber verdiği komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile yaşlı kadının yaşadığı 3. kata çıktı. Burada açık olan pencereden içeriye giren itfaiye eri, yaşlı kadının kilitlenen kapısını açarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Evde kilitli kalan kadını kurtarmak için camdan girdiler

Evde kilitli kalan kadını kurtarmak için camdan girdiler

Evde kilitli kalan kadını kurtarmak için camdan girdiler

Evde kilitli kalan kadını kurtarmak için camdan girdiler

Evde kilitli kalan kadını kurtarmak için camdan girdiler

Evde kilitli kalan kadını kurtarmak için camdan girdiler

Evde kilitli kalan kadını kurtarmak için camdan girdiler

Evde kilitli kalan kadını kurtarmak için camdan girdiler

Evde kilitli kalan kadını kurtarmak için camdan girdiler

Evde kilitli kalan kadını kurtarmak için camdan girdiler

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Yerel

Osmangazi, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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