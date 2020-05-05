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Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı

Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı
05.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:49

Genellikle ofis ve iş yerlerinde öğle yemeği için tercih edilen kapıya teslim yemek servisleri, koronavirüs nedeniyle uzaktan çalışma modeline geçilmesine karşın talep artışı yaşadı.

Genellikle ofis ve iş yerlerinde öğle yemeği için tercih edilen kapıya teslim yemek servisleri, koronavirüs nedeniyle uzaktan çalışma modeline geçilmesine karşın talep artışı yaşadı.

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde ağırlıklı olarak ofis çalışanlarının öğle yemekleri için tercih ettiği kapıya yemek servisleri, koronavirüs salgınıyla birlikte eve yemek servisi hizmetlerine ağırlık verdi. Abonelik usulüyle istenilen menüleri belirli bir program dahilinde tüketiciyle buluşturan kapıya yemek servisleri, sosyal izolasyon tedbirlerinin alındığı dönemde evinden çıkmak istemeyenler için yemek servisi yapıyor. Kapıya yemek servisi Mekreme'nin verilerine göre, son bir ayda eve yemek taleplerinde yüzde 45 artış yaşandı. Ofislerde çalışan insan sayısındaki büyük azalmaya rağmen yaşanan bu artışta steril yemek kavramının en önemli etken olduğu belirtildi. Standart paket yemek dağıtımının aksine, yapım aşamasında vakumlanarak hava almayacak şekilde paketlenen yemekler, sıcaklığı koruyan ve dış etkilerden arındıran kutularda kişiye özel olarak servis ediliyor. Konuyu Mekreme Genel Müdürü Mustafa Taptık değerlendirdi.

"Gıda güvenliği tedirginliği ortadan kaldırıyor"

Koronavirüs salgınıyla birlikte insanların kafasında birçok sorunun oluştuğunu ifade eden Mustafa Taptık, "Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte koronavirüs yemek yoluyla bulaşır mı, yemek piştikten sonra temas olduysa hasta olur muyum gibi soruları zihnimizi kurcaladı. Uzmanlar benzer sorularla ilgili detaylı açıklamalar yaptı ve dışarıdan verilen siparişlerde hava ile teması olmayan paketli yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerde de yaşanan talep artışının yemeklerin steril ortamda hazırlanması ve güvenli şekilde paketlenmesiyle doğrudan ilgili olduğunu gördük" dedi.

"Evden çalışanlar için yemek aboneliği büyük kolaylık oldu"

Evden çalışmaya devam edenlerin yemek konusunda ayıracak çok zamanlarının olmadığını söyleyen Taptık, "Sağlıklı beslenmek isteyen ancak evden çalışmaya devam edenler de kapıya yemek hizmetinden yararlanıyor. Ayrıca Ramazan nedeniyle oruç tutanlar hem iftar hem de sahur için kapıya yemek talebinde bulunuyor ve yemek hazırlama zahmetine girmiyor. Gıda mühendislerimiz tarafından hazırlanan reçetelerle, sağlıklı beslenmek isteyenlere sıcak ve güvenilir yemeği ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yatırımlarımız 10 milyon TL'yi bulacak"

Kapıya yemek servisi modelinin gelecekte daha fazla insan tarafından tercih edileceğini belirten Taptık, "Avrasya Catering olarak yemek sektöründeki 22 yıllık tecrübemizi Mekreme'yi hayata geçirerek taçlandırdık. Bu süreçte tüketicilerin yemek yeme alışkanlıklarını da yakından takip ettik. Gıda güvenliği ve lezzeti konusunda deneyimli ekibimizi hızla kapıya yemek teslimatı konusunda donattık. Yemeklerin hazırlanmasından, abonelere dağıtılmasına kadar tüm süreci öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Ayrıca aldığımız talepler ve geri dönüşler neticesinde yatırım kararı alarak toplamda 5 milyon TL altyapı ve teknoloji yatırımı yaptık. Bu rakama ilerleyen döneminde yine tamamını öz kaynaklarımızdan sağlayacağımız 10 milyon TL daha ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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