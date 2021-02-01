Kapıya bırakılan yemekler alınmayınca polis harekete geçti
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Kapıya bırakılan yemekler alınmayınca polis harekete geçti

01.02.2021 10:38 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:42
Kapıya bırakılan yemekler alınmayınca polis harekete geçti

ANTALYA'da yalnız yaşayan Faik Seler (71), kapısına bırakılan yemeği iki gündür almayınca komşuları durumu polise bildirdi.

ANTALYA'da yalnız yaşayan Faik Seler (71), kapısına bırakılan yemeği iki gündür almayınca komşuları durumu polise bildirdi. Polis adrese gelip kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Polisin aradığı kızı, babasıyla akşam telefonla görüştüğünü, sağlık durumunu iyi olduğunu söyleyince polis ayrıldı.

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Faik Seler'in kapısına belediye tarafından bırakılan yemek 2 gündür alınmayınca, komşuları sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis, Seler'in kapısını defalarca çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine polis Faik Seler'in kızına ulaştı. Kızı, babası ile en son dün akşam konuştuğunu ve durumunun iyi olduğunu, yemekleri neden almadığını bilmediğini söyledi. Bunun üzerine komşularından bilgi alan polis, binadan ayrıldı.


Kapıya bırakılan yemekler alınmayınca polis harekete geçti
Kapıya bırakılan yemekler alınmayınca polis harekete geçti
Kapıya bırakılan yemekler alınmayınca polis harekete geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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