Kapitalizm hepimizi çöküşe sürüklüyor. İslami ekonomi çare olabilir mi?

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater'ın yöneticisi milyarder Ray Dalio'nun kısa süre önce sarf ettiği "kapitalizm çöküyor" ve bir "devrim" geliyor sözleri tüm dünyayı şoke etti.

Küresel eşitsizliğin artık sürdürülemez seviyelere geldiği ve faiz tabanlı ekonomilerin amaca hizmet edemediği reddedilemez bir gerçeklik. (Bir çok ülkede faizler tasarrufu teşvik edemeyecek kadar düşük düzeyde) Euronews.com'da Görüntüle