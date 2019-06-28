- KAPISINA KİLİT VURULAN KUYUMCU, ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA HER YERDE ARANIYOR

PENDİK Esenyalı'da 15 yıldır kuyumculuk yapan İlhami D.'nin onlarca kişiye olan milyonlarca lira borcunu ödememek için 30 Mayıs tarihinde kuyumcu dükkanına kilit vurarak ortadan kaybolduğu iddia edildi. Yıllardır birikimini hiçbir teminat almadan altına dönüştürmesi için İlhami D.'ye teslim eden Hasan Özyürek, toplam alacağının 2 milyon 225 bin lira olduğunu, çok sayıda kişinin de aynı amaçla İlhami D'ye para verdiğini söyledi. Aranan İlhami D., hakkında "Güveni kötüye kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

2 Haziran 2019 tarihinde Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi Amirliği'ne giden Hasan Özyürek, 10 yıldır tüm birikimini altına dönüştürmesi için İlhami D.'ye gönderdiğini söyledi. Hasan Özyürek, verdiği paraya karşılık lhami D.'den sadece üzerinde ne kadar çeyrek altın alacağı bulunduğuna ilişkin bir kartvizit aldığını, aralarındaki Whatsapp yazışmalarının da bunu kanıtladığını söyledi.

5 BİN 400 ADET ÇEYREK ALTIN ALACAKLI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İlhami D.'den en son 17 Mayıs 2019 tarihli kartvizit aldığını, bu kartvizitte de 5 bin 400 adet çeyrek altın alacaklı olduğunun yazıldığını belirten Hasan Özyürek, 1 Haziran 2019 tarihinden beri İlhami D.'ye ulaşamadığını, akrabaları aracılığı ile yaptığı girişimlerin de sonuçsuz kaldığını beyan etti. Polise yaptığı şikayette 5 bin 400 çeyrek altın karşılığı 2 milyon 225 bin lira alacaklı olduğunu söyleyen Hasan Özyürek, üzerinde 5 bin 400 çeyrek yazan 17 Mayıs 2019 tarihli kartviziti de delil olarak polise teslim etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hasan Özyürek'in şikayeti üzerine İlhami D., babası ve kardeşi hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatıldı.

EMNİYETİN SAVCILIĞA YOLLADIĞI TAHKİKAT EVRAĞI: ONA ULAŞMANIN MÜMKÜN OLMADIĞI...

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi Amirliği tarafından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen tahkikat evrağında, İlhami D.'nin telefonunu kapattığı, ona ulaşmanın mümkün olmadığı, yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DARP DA ETTİLER

Hakkını aradığı için İlhami D.'nin yakınlarının kendisini darp ettiğini öne süren Hasan Özyürek, aile mahkemesine başvurarak korunma talebinde bulundu. İlhami D.'nin alacaklılara ödeme yapmamak için malvarlığını da kaçırdığını, gayrimenkulleri üzerine ipotek koydurttuğunu savunan Hasan Özyürek, İlhami D.'nin malvarlığının müsadere edilmesi için de başvuruda bulundu.

HASAN ÖZYÜREK KONUŞTU

10 yıldır tüm birikimini İlhami D.'nin sahibi olduğu kuyumcu dükkanında değerlendirdiğini, eski işinden ayrıldığında, aldığı tazminatı da yine İlhami D.'nin dükkanında altına çevirdiğini söyleyen Hasan Özyürek, buna karşılık senet, çek gibi herhangi bir teminat almadıklarını, ilişkilerinin güvene dayalı olduğunu söyledi. Özyürek, alacaklarına dair tek belgenin İlhami D. tarafından kendilerine verilen ve üzerinde kaç adet çeyrek altın alacaklı olduklarını yazan kartvizit olduğunu söyledi.

İlhami D.'nin 30 Mayıs tarihinde öğle saatlerinde kuyumcu dükkanındaki altınları çantaya koyarak kapıya kilit vurduğunu, onlarca kişiyi mağdur ederek kayıplara karıştığını, 25 gündür adliyeye gelip gittiğini söyleyen Hasan Özyürek, "25 gündür ne tutuklama kararı, ne tedbir kararı, hiçbir şey çıkartamadım. Hala mağdur durumdayım" dedi.

İlhami D.'den en son Mayıs ayında kartvizit aldığını, bu kartvizite göre 5 bin 400 adet çeyrek altın alacaklı olduğunu söyleyen Hasan Özyürek, 30 Mayıs tarihinde kapısına kilit vuran İlhami D.'nin, dükkandaki altınları çantaya doldurarak toptancısına götürüp sattığını ve o tarihten beri kaçak olduğunu öne sürdü. Özyürek, "Ben paramı istiyorum, paramın peşindeyim. 10 senelik emeğimin karşılığı olan paramı istiyorum. Bunu ispat etmek için 25 gündür de adalet sarayını aşındırıyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Hasan Özyürek'in adliyeden çıkışı

-Hasan Özyürek ile adliye önünde röportaj

-Hasan Özyürek'in İlhami D.'den aldığı ve birinde 4281 birinde de 4900 adet çeyrek altın alacaklı olduğuna ilişkin kartvizitler

-Kuyumcu dükkanı



Kaynak: DHA

- İstanbul