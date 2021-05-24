Kapısına 12 yıldır kilit vurulu idi, hizmete sunuldu
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Kapısına 12 yıldır kilit vurulu idi, hizmete sunuldu

Kapısına 12 yıldır kilit vurulu idi, hizmete sunuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tokat'ta 12 yıldır atıl durumda olan 4 katlı otopark belediye tarafından satın alınarak hizmete sunuldu.

Tokat'ta 12 yıldır atıl durumda olan 4 katlı otopark belediye tarafından satın alınarak hizmete sunuldu.

Tokat'ta Semerkant 12 yıldır atıl durumda olan 4 katlı otopark, Tokat Belediyesi tarafından satın alınarak hizmete sunuldu. Çevre düzenlemesi ve bakım çalışması yapılan otopark, bugün düzenlenen törenle hizmete alındı. Törende konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, park yoğunluğunu bir nebze olsun gidermeyi hedeflediklerini belirtip "Burası uzun süredir, işletilip işletilmemesiyle alakalı soru işaretleri vardı. Biz de Tokat Belediyesi olarak hem trafiği rahatlatmak amacıyla otopark yapmak hem de yeni otoparklar kazandıralım diye buranın sahipleriyle bir araya gelerek şehrimize kazandırmak için talepte bulunduk. Belediye meclisimiz ile akabinde belediye encümenimiz ile kamulaştırma işlemlerini yapmak suretiyle şubat ayında belediyemiz uhdesine geçmiş oldu. Bazı tadilatlar yaptık ve halkımızın kullanımına hazır hale getirdik. Bugün itibariyle bu güzel otoparkımızı artık açmış oluyoruz" dedi.

Otoparkın belediyenin şirketi tarafından işletileceğini belirten Başkan Eroğlu, "1 saate kadar 2 TL, 1-3 saate kadar 3 TL. 3-12 saate kadar 4 TL, tüm gün kalacaksa 7 TL olmak üzere uygun fiyatlarla sizlerin hizmetine açıyoruz. Bunun yanında düğün salonumuz var. Bizim bir sözümüz vardı demiştik ki belli bir gelir durumu olan insanlarımıza ücretsiz düğün salonu kazandıracağız. Bu manada düğün yeri kiralamakta zorlanan vatandaşlarımızın hizmetine bu düğün salonunu da açıyoruz. Hiçbir şekilde onlardan ücret talep etmeden düğün sezonunun açılmasıyla hizmete girecek" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek oto parkın açılışı yapıldı. - TOKAT

Kapısına 12 yıldır kilit vurulu idi, hizmete sunuldu
Kapısına 12 yıldır kilit vurulu idi, hizmete sunuldu
Kapısına 12 yıldır kilit vurulu idi, hizmete sunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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