Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
08.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:39
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi Bursa'da sürücü kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi.
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
BURSA - Bursa'da sürücü kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi.
Bursa-Ankara yolu Bursa istikametinde seyreden ve sürücü tarafındaki kapısı olmayan otomobil sürücüsü diğer araçlarda yolculuk eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı