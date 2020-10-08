Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi

Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi Bursa'da sürücü kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi

BURSA - Bursa'da sürücü kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa-Ankara yolu Bursa istikametinde seyreden ve sürücü tarafındaki kapısı olmayan otomobil sürücüsü diğer araçlarda yolculuk eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı