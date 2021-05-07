Son Dakika | Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi
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Son Dakika | Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi Samsun'da iftar yemeği hazırlarken evden dışarı çıkan kadın, anahtarı içeride unuttu.

Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi

SAMSUN - Samsun'da iftar yemeği hazırlarken evden dışarı çıkan kadın, anahtarı içeride unuttu. Mutfaktaki ocakta pişen yemeğinin yangına sebep olacağını düşünen kadın, polisten yardım istedi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı alışveriş kartı ile açıp yemeği yanmaktan kurtardı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K.'ye ait evde evin hanımı iftar için ocakta yemek pişirirken bir ara evden dışarı çıktı. Anahtar evin içinde kalınca eve giremeyen ve mutfaktaki ocakta yemeğin piştiği aklına gelen kadın yemekten dolayı yangın çıkma ihtimalini düşünerek 112'yi arayarak yardım istedi. Evde yangın olduğu zannedilerek olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yangın çıkmadığını, yemeğin ocakta unutulduğunu ve anahtar içeride kaldığından dolayı da eve girilemediği anladı. Ocakta pişen yemekten de yangın çıkma ihtimali olduğunu öğrenince seferber oldular. Polis ekipleri uzun süren uğraş sonucu alışveriş kartı yardımıyla evin çelik kapısını açmayı başardı. Ev sahipleri mutfağa koşarak yemeği ocaktan alıp ocağı da sündürerek derin nefes aldı.

Yangın diye olay yerine gelen itfaiye ekipleri de geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlar polise duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.

Son Dakika | Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Anahtarını evde unuttu, ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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