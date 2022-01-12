Kapısı açık ilerleyen dolmuştan düşen liseli yoğun bakıma alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapısı açık ilerleyen dolmuştan düşen liseli yoğun bakıma alındı

AA - Haberler | Güncel

Başkentte, seyir halinde kapısı açık olan dolmuştan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki lise öğrencisi Helin Doğan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

ANKARA (AA) - Başkentte, seyir halinde kapısı açık olan dolmuştan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki lise öğrencisi Helin Doğan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre, dün öğle saatlerinde Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nden Kızılay yönüne seyreden Haydar Vural'ın kullandığı dolmuş bir süre kapısı açık halde ilerledi.

Bu esnada ayakta duran yolcular arasında yer alan Helin Doğan, açık kapıdan düştü.

Aracın üzerinden geçtiği Helin Doğan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burada çocuk yoğun bakım ünitesine alınan Doğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntüler soruşturma dosyasına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dolmuş şoförü Haydar Vural, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki sorgusunun ardından şüpheli Vural, "konutu terk etmeme" adli şartıyla serbest bırakıldı.

Vural, ifadesinde yolcu aldıktan sonra kapı otomatiğine bastığını ancak kapının kapanıp kapanmadığını görmediğini iddia ederek, olaydan üzüntü duyduğunu söyledi.

Öte yandan olay yerini gören güvenlik kamera kayıtları soruşturma dosyasına alındı. Kayıtlarda dolmuşun kapısı açık şekilde ilerlerken Helin Doğan'ın araçtan düştüğü ve aracın genç kızın üzerinden geçtiği yer alıyor.

Kapısı açık ilerleyen dolmuştan düşen liseli yoğun bakıma alındı

Kapısı açık ilerleyen dolmuştan düşen liseli yoğun bakıma alındı

Kapısı açık ilerleyen dolmuştan düşen liseli yoğun bakıma alındı

Ahmet Çalık'ın baba ocağında hüzün hakim

Ahmet Çalık'ın baba ocağında hüzün hakim

 Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

 ASKİ'deki görevde yükselme sınavında usulsüzlük iddiası

ASKİ'deki görevde yükselme sınavında usulsüzlük iddiası

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title