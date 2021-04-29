Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, sürücüler arasında tartışma çıktı
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Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, sürücüler arasında tartışma çıktı

İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - Haberler | 3. Sayfa

Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, sürücüler arasında tartışma çıktı Açık bırakılan kapının park edilen otomobile çarpması sonucu sürücüler arasında tartışma çıktı Dolmuş şoförü otomobile çarpmadığını iddia ederken, sürücüler arasında yaşanan tartışma...

Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, sürücüler arasında tartışma çıktı

Açık bırakılan kapının park edilen otomobile çarpması sonucu sürücüler arasında tartışma çıktı

Dolmuş şoförü otomobile çarpmadığını iddia ederken, sürücüler arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de kapısı açık şekilde seyreden dolmuş sürücüsü, kısa süreliğine park edilen otomobile çarptı. ATM'den para çekmek isterken kazayı gören otomobil sahibi ile dolmuş şoförü arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Sultangazi'de saat 11.30 sıralarında Eski Edirne asfaltı üzerinde kapısı açık halde ilerleyen dolmuş o esnada ATM'den para çekmek isteyen bir vatandaşın kısa süreliğine park ettiği aracına çarptı. Kapının otomobiline çarptığını gören otomobil sahibi, dolmuşun önünü keserek duruma tepki gösterdi. Dolmuş şoförü ise otomobile çarptığını kabul etmeyince iki taraf arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine araya yolcular ve bölgedeki bazı vatandaşlar girdi. Dolmuş şoförü, bir kısmı zarar gören aracın daha önceden kaza yaptığını ve lastiğinin de patlak olduğunu iddia etti. Araç sahibi ise "eğer bu lastik daha önce patladı ise buraya nasıl geldim" diyerek tepki dolmuş şoförüne tepki gösterdi. Dolmuş sürücüsü "eğer aksini iddia ediyorsan akşam gel tutanak tutalım" diyerek olay yerinden ayrılırken, yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, sürücüler arasında tartışma çıktı
Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, sürücüler arasında tartışma çıktı
Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, sürücüler arasında tartışma çıktı
Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, sürücüler arasında tartışma çıktı
Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, sürücüler arasında tartışma çıktı
Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, sürücüler arasında tartışma çıktı
Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, sürücüler arasında tartışma çıktı
Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, sürücüler arasında tartışma çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK

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