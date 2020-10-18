Kapısı açık halde seyreden araç sürücüsü yakalandı
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Kapısı açık halde seyreden araç sürücüsü yakalandı

18.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:37

Mecidiyeköy'te trafikte kapası açık halde seyreden araç sürücüsü yakalandı.

Mecidiyeköy'te trafikte kapası açık halde seyreden araç sürücüsü yakalandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, D100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde trafikte kapısı açık seyreden aracın görüntülerinin sosyal medyaya yayılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, 34 VMT 02 plakalı araç sürücüsü Mehmet Y'yi yakaladı.

Sürücü Mehmet Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'na uymamaktan 132 lira, trafikte tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmaktan 132 lira olmak üzere toplam 264 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü Mehmet Y. adli işlem yapılmak üzere Kuştepe Polis Merkezine teslim edildi.

Kapısı açık halde seyreden araç sürücüsü yakalandı
Kapısı açık halde seyreden araç sürücüsü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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