Kapının üzerinden atlarken koluna demir parmaklık saplandı
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Kapının üzerinden atlarken koluna demir parmaklık saplandı

Kapının üzerinden atlarken koluna demir parmaklık saplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da evinin bulunduğu sitedeki kapının üzerinden atlamaya çalışan 9 yaşındaki Yasin Yeşil'in koluna demir çubuk saplandı.

Batman'da evinin bulunduğu sitedeki kapının üzerinden atlamaya çalışan 9 yaşındaki Yasin Yeşil'in koluna demir çubuk saplandı.

Alınan bilgilere göre, Batman Tilmerç Mahallesi'nde evinin bulunduğu sitenin demir korkuluklu kapısının üzerinden atlamaya çalışan 9 yaşındaki Yasin Yeşil'in dengesini kaybetmesiyle kapı üzerinde bulunan demir çubuklardan biri kolunun bilek ve dirsek arasına saplandı. Saplanan demir nedeniyle büyük acı yaşayan Yasin'in bağırması üzerine imdadına koşan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Kısa sürede kazanın yaşandığı yere gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makası ile parmaklıkları keserek Yasin'i koluna saplı demirle bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Yasin'e yapılan müdahaleyle koluna saplı demir çubuk çıkarıldı. Çok korktuğu gözlenen Yasin Yeşil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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