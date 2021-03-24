Kapının kilidini düşürüp 45 bin TL'lik ziynet eşyası çaldılar, kaçamadılar
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Kapının kilidini düşürüp 45 bin TL'lik ziynet eşyası çaldılar, kaçamadılar

24.03.2021 23:57 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:10
Kapının kilidini düşürüp 45 bin TL'lik ziynet eşyası çaldılar, kaçamadılar

Antalya'da bir evin kapı kilit göbeğini düşürerek içeriye giren hırsızlar, 45 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı.

Antalya'da bir evin kapı kilit göbeğini düşürerek içeriye giren hırsızlar, 45 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Eşkal ve adresleri tespit edilen 3 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Hırsızlık olayı, 15 Mart Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Altınova Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. isimli vatandaşın evinden 45 bin TL değerinde ziynet eşyalarının çalındığına yönelik şikayeti üzerine harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin E.G., M.Y. ve E.G. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin hırsızlık için başka bir ilden Antalya'ya gelip Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ev kiraladıkları bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon yaparak 3 şüpheliyi, ayrıca o sırada evde bulunan ve çok sayıda suç ve aranma kaydı bulunan H.D. isimli şüpheliyi yakaladı. İkamette yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi, çok miktarda altın ve saatler ele geçirildi. Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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