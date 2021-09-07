"Kapımız sizlere her zaman açık"
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"Kapımız sizlere her zaman açık"

'Kapımız sizlere her zaman açık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, ilçede yaşayan şehit aileleri ile gazi Servet Kaya'yı ziyaret etti.

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, ilçede yaşayan şehit aileleri ile gazi Servet Kaya'yı ziyaret etti.

9 Eylül 1993 tarihinde Ağrı Doğubeyazıt'da yapılan operasyonda şehit düşen Şehit Jandarma Komando Er Hacı Avcı'nın ailesini, 2017 yılında şehit olan Polis Memuru Ahmet Koçak'ın Esentepe mahallesinde ikamet eden ailesini, 1995 yılında Hakkari'de vatani görevini yaparken şehit olan Hakan Topçu'nun Bostankaya köyünde yaşayan ailesini ve Kayapınar köyünde ikamet eden Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Servet Kaya'yı ziyaret eden Sözen; şehit ailelerinin ve gazinin istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Sözen, ziyaretler esnasında yaptığı açıklamada; "Bugün bu topraklarda rahatça yaşamamız şehitlerimizin ve gazilerimizin, sayesindedir. Devletimiz her zaman tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerimizin yanındadır. Kapımız sizlere her zaman açıktır" dedi.

Sözen'e ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Müdürü Sıdıka Özkan eşlik etti. - SİVAS

'Kapımız sizlere her zaman açık'
'Kapımız sizlere her zaman açık'
'Kapımız sizlere her zaman açık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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