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KAPIMIZ HEMŞEHRİLERİMİZE HER ZAMAN AÇIK

Habermetre - Haberler | Toplum
KAPIMIZ HEMŞEHRİLERİMİZE HER ZAMAN AÇIK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hemşehrilerini makamında ağırladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hemşehrilerini makamında ağırladı. Büyükşehir Belediye binasında gerçekleştirilen 'Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi. Hemşehrileriyle görüşerek, talep ve önerileri tek tek dinleyen Başkan Zorluoğlu, hızlı ve kalıcı çözümünün sağlanması noktasında ilgili birimlere talimat verdi. Tüm konularla yakından ilgilenen Zorluoğlu, çözüm noktasında kendisine bilgi verilmesini istedi.

DERTLERİYLE DERTLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Zorluoğlu, 'Halk Günü' buluşmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kapım tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Gerek belediyeye gelen gerekse de ziyaret ettiğim tüm hemşehrilerimin sorunlarını elimizden geldiğince çözmek ve isteklerini yerine getirmek adına yoğun gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızı dinlemeye, onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Halk gününde Başkan Zorluoğlu ile görüşen vatandaşlar ise çok iyi karşılandıklarını belirterek "Başkanımıza çok kolay ulaşabiliyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Bizlere çok ilgili davrandı, sıcak karşıladı. Tüm talepleri tek tek not aldırdı. Gösterdiği misafirperverlik nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

TARİH : 18. 09. 2021

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