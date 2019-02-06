Kapımız Esnafa Açık" Protokolü İmzalandı

Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AESO) ile Şekerbank Afşin Şubesi arasında "Kapımız Esnafa Açık" protokolü imzalandı.

AESO'da düzenlenen imza törenine, Şekerbank Bölge Müdürü Mehmet Cingöz, Bölge Krediler Müdürü Vedat Kahraman, Afşin Şube Müdürü Mehmet Karabulut ve AESO Başkanı Hakan Topaktaş katıldı.

Şekerbank Bölge Müdürü Mehmet Cingöz, yapılan anlaşmayla AESO'ya kayıtlı olan esnafın, 48 aya varan vadelerle, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli finansman ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Hakan Topaktaş da Afşin'de esnaf ve sanatkarın yaralarına merhem olmak istediklerini söyledi.

Afşin esnaf ve sanatkarının her zaman emrinde olduklarını dile getiren Topaktaş, "Kapımız sonuna kadar açık. Şekerbank Afşin Şubesi de aynı düşüncede. Tüm esnaf ve sanatkarımıza hayırlı iş, bol kazanç diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Topaktaş ile bankanın Afşin Şube Müdürü Karabulut arasında kredi protokolü imzalandı.

Kaynak: AA