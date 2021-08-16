Kapıldığı selden bir iş yerinin balkonuna tutunarak kurtulan esnaf yaşadıklarını unutamıyor Açıklaması

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kapıldığı sel sularından bir iş yerinin balkonuna tutunarak hayatta kalmayı başaran esnaf, yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kapıldığı sel sularından bir iş yerinin balkonuna tutunarak hayatta kalmayı başaran esnaf, yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor.

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği 11 Ağustos'taki selde, hayatta kalmayı başaran Taşkın Gedik, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Sınarcık Caddesi'nde market işlettiğini ve sel sırasında, market çalışanı ile iş yerinde olduğunu söyleyen Gedik, "Marketi bekliyorduk. Bu kadar suyun geleceğini tahmin etmedik. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Yaklaşık 2,5 metre su vardı. Bir anda oldu, arkadan geldi, cam patlayınca bizi karşıya attı." dedi.

Caddenin karşısındaki iş yerinin balkonuna tutunarak kurtulduğunu, yaşadıklarını unutamadığını ifade eden Gedik, "İş yerinin üst katına çıktım. Bir gece orada kaldım. Kepçe yardımıyla bizi aldılar, botla götürdüler." ifadesinde bulundu.

Oğlu Taşkın Gedik'e yaklaşık 24 saat sonra ulaştıklarını belirten baba Tahsin Gedik, devletin tüm birimleriyle Bozkut'ta olduğunu ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

Market çalışan Muzaffer Kalabalık'ın ise sel sularında 200 metre sürüklendikten sonra bir binaya girerek kurtulduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek