Kapılarını turistlere açan Suudi Arabistan'da ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken 19 kural

Kapılarını turistlere açan Suudi Arabistan'da ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken 19 kural

Turist sayısını artırmak için yeni vize sistemi başlatan Suudi Arabistan, kamuya uygun davranış biçimleri ile ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Uygunsuz giyinmeden teşhirciliğe, 19 yasağın bulunduğu uygulamaya göre kurallara uymayanlara 6 bin riyale kadar para cezası kesilebilecek.

28.09.2019 17:46
Kapılarını turistlere açan Suudi Arabistan'da ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken 19 kural

Turist sayısını artırmak için yeni vize sistemi başlatan Suudi Arabistan, kamuya uygun davranış biçimleri ile ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.


Uygunsuz giyinmeden teşhirciliğe, 19 yasağın bulunduğu uygulamaya göre kurallara uymayanlara 50 riyalden 6 bin riyale kadar para cezası kesilebilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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