Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzlerindeki yorgunluk her şeyi anlatıyor

İZMİR'in Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde otel işleten Savaş Gürleyen ve Barış Karakoç, koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük özveri gösteren sağlık çalışanlarına, otel odalarını ücretsiz tahsis etti. İşletmecilerden Savaş Gürleyen, "24 saat çalışıyorlar, gelip biraz dinlenip tekrar işe gidiyorlar. Çoğu zaman gece geç vakitlerde geliyorlar. Yüzlerindeki yorgunluktan her şeyi anlayabiliyorsunuz" dedi.

Çiğli ilçesinde otel sahibi olan Savaş Gürleyen ile Karşıyaka Çarşısı ile Manisa'da otel işleten Barış Karakoç, koronavirüsle mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına, otellerini ücretsiz tahsis etti. Gürleyen'in otelinde 16 oda, Karakoç'un otellerinde ise 8 oda, sağlık çalışanlarına hizmet veriyor. Her iki işletmeci de kapılarının daha fazla sağlık personeline açık olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçildiğini belirten Savaş Gürleyen, "Bizler sağlık çalışanlarımızın çektikleri sıkıntıları ve korkuları görünce kayıtsız kalamadık. Ülkemiz şu an çok zor bir süreçten geçiyor. Bu sürecin büyük bir yükü de sağlık personelinin üstünde. Onların kendi otellerimizde daha rahat, daha sağlıklı koşullarda konaklaması ve olası hastalıkları ailelerine bulaştırmaması için böyle bir fikir ortaya attık. Bizi zaten genelde ailesiyle birlikte yaşayan doktorlar geliyor, çünkü bekarlar genelde tek kaldıkları için aileye bulaştırma korkusu onlarda olmuyor. 16 odamızı tamamen onlara ayırdık ve biz personel olarak onlarla kontak kurmuyoruz. Haftada 2-3 kere bu odaları dezenfekte ediyoruz" dedi.Gürleyen, sağlık çalışanlarını otele giriş çıkış yaparken gördüklerini ve yüzlerindeki yorgunluktan her şeyin anlaşıldığını belirterek, "24 saat çalışıyorlar, gelip biraz dinlenip tekrar işe gidiyorlar. Çoğu zaman gece geç vakitlerde geliyorlar. Onlar için ne yapsak az" diye konuştu.'ALKIŞLAMANIN YETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK'Barış Karakoç ise sağlık çalışanlarına karşı daha da hassas olunması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Onlar bizim için çok çaba harcıyorlar. Her akşam saat 21.00'de alkışlanıyorlar ve evet motive de oluyorlar. Ancak bunun onlara yetmeyeceğini, onları maddi anlamda, hijyenik bir kalacak yer sağlamak anlamında da katkıda bulunmak gerektiğini düşündük. Evlerinde yaşadıklarını aile bireylerine, özellikle de 60-65 yaş üstü anne ve babalarına olası bir virüsü bulaştırmamak istiyorlar ve bu konuda endişeliler. O yüzden biz de kapılarımızı açtık."Karakoç, koronavirüsten dolayı otellerinde birtakım kısıtlamalara gittiklerinin ve mutfağı tamamen kapattıklarının altını çizerek, "Bazı odalarımızda mutfak var. Biz sağlık çalışanlarımıza bu mutfaklı odaları tahsis ettik. Onlar da tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar ve kendi düzenlerini kurdular. Bizler sonuna kadar umutluyuz, onlar da umutlu. Ama hepsi çok yorgunlar, çok fazla çalışıyorlar. Koronavirüsü çok daha ciddiye almamız gerektiğini söylüyorlar ve dışarıya çıktıklarında bu kadar insanı dışarıda gördüklerinde şaşırdıklarını söylüyorlar" dedi.'VİRÜSÜ EVE TAŞIMAKTAN KORKUYORDUK'İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özgül Öz, salgın Türkiye'de bulunduğu andan itibaren virüsü evlerine taşıma korkusunu yaşamaya başladıklarını belirterek, "Gün geçtikçe de bu korkumuz artıyor. Bu nedenle de bazı otel sahipleri bize kucak açtılar. Odamızda yatağımız, klimamız, buzdolabımız her şeyimiz var, kendimize ait bir yaşam alanımız var. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Biz daha huzurlu bir şekilde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.Bir diğer hemşire Gülcan Oklu ise, pandemi günlerinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlıkçıların ön planda 7 gün 24 saat savaş verdiğini vurgulayıp şunları söyledi: "Fakat bu hizmeti sunarken, ailelerimize zarar vermekten ve onları koruyamamaktan çok korkuyoruz. Bu nedenle kendilerimizi onlardan izole etmeye çalıştık. Bu izolasyonda bazı vatansever insanlar bizlere yardımcı oluyor. Umarım tüm ülkede böyle duyarlılıklar sergilenir."ODA BAŞKANINDAN MADALYA

İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen de yaptıkları hizmetler için otel işletmecilerine teşekkür ederek, her 2 otelci ile, kapılarını sağlık çalışanlarına açan diğer işletmecilere madalya dağıttı.

Kaynak: DHA