Kapılarını kırarak girdikleri evlerden ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı
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Kapılarını kırarak girdikleri evlerden ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı

Kapılarını kırarak girdikleri evlerden ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 10 farklı ikametten 158 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen 6'sı kadın 7 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de 10 farklı ikametten 158 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen 6'sı kadın 7 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen ikametten kapı kırmak ve kart ile açmak sureti ile hırsızlık olayları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 9 farklı adreste şüpheli şahısların yakalanması için 27 ekip 54 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılırken, operasyon sonucunda 6'sı kadın olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan L.K., S.Ç., K.Ç., E.K., D.D., B.G. ve K.Ç., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerden K.Ç.'nin 4 ay 15 gün hapis cezasının bulunduğu ve 4 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, B.G.'nin ise 7 yıl 6 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. - KAYSERİ

Kapılarını kırarak girdikleri evlerden ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı
Kapılarını kırarak girdikleri evlerden ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı
Kapılarını kırarak girdikleri evlerden ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kapılarını kırarak girdikleri evlerden ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı - Haberler
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