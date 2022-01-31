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Kapılarına kadar gelen tilkiyi böyle beslediler

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kapılarına kadar gelen tilkiyi böyle beslediler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaylada yazlık evlerinin bahçesine gelen tilkiyi vatandaşlar elleriyle besledi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaylada yazlık evlerinin bahçesine gelen tilkiyi vatandaşlar elleriyle besledi.

İnegöl'e bağlı Çayyaka Mahallesi'nin 1200 rakımlı Boğazova Yaylası'nda soğuk havada yiyecek arayan tilki, iş adamı İsmail Şentürk ve ailesinin yayladaki yazlık evlerinin önüne geldi. Şentürk ailesi, evlerinin önüne kadar gelen tilkiyi ekmekle besledi. Kendine verilen ekmekle karnını doyuran tilki ise evin bahçesinden ayrılmadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde çocukların tilkiyi beslemesi tebessüm ettirdi.

6 yaşındaki Feyza Şentürk, "Kapımızın önünde tilki var. Onu besliyoruz. Gerçekten çok mutluyum. Çok tatlı, çok şirin" dedi.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Kapılarına kadar gelen tilkiyi böyle beslediler

Kapılarına kadar gelen tilkiyi böyle beslediler

Kapılarına kadar gelen tilkiyi böyle beslediler

Kapılarına kadar gelen tilkiyi böyle beslediler

Kapılarına kadar gelen tilkiyi böyle beslediler

Kapılarına kadar gelen tilkiyi böyle beslediler

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İş Adamı, İnegöl, Bursa, Yerel, Güncel, Haber

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