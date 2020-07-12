Kapılardan geçemeyen bin 400 kilogramlık boğa satışta Kapılardan geçemeyen bin 400 kilogramlık boğa satışta İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Ayşe Zeybek, evladı gibi baktığı bin 400 kilogram gelen boğayı kapılardan geçemeyecek kadar kilo almaya başlayınca Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı.

Kapılardan geçemeyen bin 400 kilogramlık boğa satışta

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Ayşe Zeybek, evladı gibi baktığı bin 400 kilogram gelen boğayı kapılardan geçemeyecek kadar kilo almaya başlayınca Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı. Boğanın satışa çıkacağını duyanlar ise fotoğraf çektirmek için Zeybek'in kapısını çalıyor.

Menemen ilçesi Süleymanlı Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılık yapan Ayşe Zeybek, 3 aylıkken satın alıp evlatlarından ayırmadan sütle besleyip büyüttüğü buzağısına "Mehmet Ali" ismini koydu. Sahibinin boyunu geçen ve 2,5 yaşına gelen boğa, kapılardan geçemeyecek duruma geldi. Yaklaşık 1 ay önce komşuların yardımıyla zorlanarak tartılan boğa bin 400 kilo geldi. Ayşe Zeybek, bayrama kadar bin 500 kilolara ulaşacağı tahmin edilen boğayı üzülerek satışa çıkarttı. Boğanın satışa çıkacağını duyanlar hatıra fotoğrafı çektirmek için Ayşe Zeybek'in kapısını çalmaya başladı.

"Kapılardan geçemeyince satmaya karar verdik"

Evlatlarından ayırmadan boğayı besleyip büyüttüğünü anlatan Ayşe Zeybek, "3 aylıkken satın aldık. Küçük olduğu için sütle bir süre besledim ve sonrasında buzağı yemi vermeye başladım. Kınalı kuzumla yanına geldiğimde konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Bakımını 2.5 yaşına kadar ben yaptım; besledim, büyüttüm. Kurbanda satmaya karar verdik; çünkü kapılardan geçemeyecek duruma geldi. Yaklaşık 1 ay önce tarttığımızda bin 400 kilo gelmişti. Kurban Bayramında boğamıza 30 bin TL fiyat biçtik, Allah nasip ederse satacağız" dedi.

Kaynak: İHA