Kapılar koçbaşıyla kırıldı, 21 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı
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Kapılar koçbaşıyla kırıldı, 21 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Kapılar koçbaşıyla kırıldı, 21 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 25 adrese drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 25 adrese drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kapıları koçbaşı ile kırılan evlere baskın yapan polis ekipleri 21 uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra zehir ticaretinden elde edilen 270 bin TL çelik kasadan çıktı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipler bir süredir takibe aldığı zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. 200 polisin katıldığı operasyonda 25 adrese drone destekli operasyonda kapılar koçbaşları ile kırıldı. 21 şüpheli şüphelinin yakalandığı operasyon kapsamında narkotik madde arama köpeği İsco'nun katılımıyla yapılan aramalarda ise görenleri hayrete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahsın evinin önünde ağaç kovuğunda hassas terazi ve uyuşturucu madde çıktı. Ev içerisinde yapılan aramalarda çelik kasa ve yastık içerisinde 270 bin TL değerinde para ve altın çıktı. Yine yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde, 10 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan ve ceza evinde bulunan 4 şahıs ile birlikte 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kapılar koçbaşıyla kırıldı, 21 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı - Haberler
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