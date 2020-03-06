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Kapılar kapandı Güneydoğu ve Doğu’da ticaret çıkmaza girdi

Koronavirüs nedeni ile kapatılan Habur Sınır Kapısı ve Kapıköy Gümrük Kapısı'nın geçişlere kapatılması Doğu ve Güneydoğu illerinde ticareti durma noktasına getirdi.

06.03.2020 05:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 05:04
Kapılar kapandı Güneydoğu ve Doğu’da ticaret çıkmaza girdi

nedeni ile kapatılan ve Kapıköy Gümrük Kapısı'nın geçişlere kapatılması Doğu ve Güneydoğu illerinde ticareti durma noktasına getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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