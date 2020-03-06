Kapılar kapandı Güneydoğu ve Doğu’da ticaret çıkmaza girdi

06.03.2020 05:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 05:04

Koronavirüs nedeni ile kapatılan Habur Sınır Kapısı ve Kapıköy Gümrük Kapısı'nın geçişlere kapatılması Doğu ve Güneydoğu illerinde ticareti durma noktasına getirdi.