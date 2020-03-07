Kapıkule ve Dereköy gümrük kapılarında uyuşturucu operasyonu

07.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:50

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule ve Dereköy gümrük kapılarında gerçekleştirilen 3 operasyonda, 2 milyon 80 bin adet uyuşturucu hap, 50,5 kilogram toz halde fenasetin cinsi uyuşturucu madde, 10 kilogram kokain ve 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, riskli görülerek x-ray taramasından geçirilen, ardından narkotik dedektör köpeklerce aranan tırda, yasal yüklerinin arasına gizlenmiş halde 2 milyon 80 bin adet uyuşturucu hap ile 50,5 kilogram toz halde fenasetin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Kapıkule'de gerçekleştirilen bir diğer operasyonda da dedektör köpekler, şüpheli görülerek aranan tırın sürücü kabinindeki valizlere tepki verdi. Valizlerden 10 kilogram kokain çıktı.



Dereköy Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen üçüncü operasyonda ise riskli olarak değerlendirilen bir otomobil x-ray taramasına alındı. Aracın bagaj bölümündeki yedek lastikte şüpheli yoğunluk saptandı. Dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine yerinden sökülerek açılan yedek lastiğin içinde 5 kilogram esrar ele geçirildi.



Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 70 milyon lira civarında olduğu kaydedildi.



Bu operasyonlarla birlikte Trakya'daki gümrük kapılarında yılbaşından bu yana ele geçirilen uyuşturucu miktarı 3 ton 750 kilograma yaklaştı.

Kaynak: AA