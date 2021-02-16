Kapıkule Sınır Kapısından sahte kimlikle giriş yapmak isteyen şüpheliye gözaltı

Edirne'de bir suç kaydından aranan şüpheli, Kapıkule Sınır Kapısından sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalandı.

Edirne'de bir suç kaydından aranan şüpheli, Kapıkule Sınır Kapısından sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalandı.

Türkiye'ye sahte kimlikle giriş yapmak isteyen M.D'nin güvenlik bilgi taramasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci