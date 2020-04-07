“Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk azalıyor”
Kapıkule Sınır Kapısı'nda başlatılan karantina uygulamaları ve gişe sayısının düşürülmesi nedeniyle frigorifik taşımacılığın olumsuz etkilendiğini ifade eden UND Mersin Çalışma Grubu Üyesi Muazzez Araç, geçişlerde oluşan araç yoğunluğun alınan önlemlerle ortadan kalktığını açıkladı.
07.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:28
Kapıkule Sınır Kapısı'nda başlatılan karantina uygulamaları ve gişe sayısının düşürülmesi nedeniyle frigorifik taşımacılığın olumsuz etkilendiğini ifade eden UND Mersin Çalışma Grubu Üyesi Muazzez Araç, geçişlerde oluşan araç yoğunluğun alınan önlemlerle ortadan kalktığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com