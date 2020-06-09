Kapıkule Sınır Kapısı'nda ihracat yoğunluğu Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 2 kilometre kuyruk oluşturdu.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 2 kilometre kuyruk oluşturdu.

İhracat yüklerini Avrupa'ya götürmek için yola çıkan tır sürücüleri, Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 2 kilometre uzun araç kuyruğu oluşturdu. Yetkililer uzun araç kuyruğunun Bulgaristan tarafında bulunan Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda, pandemi nedeniyle uygulanan sağlık tedbirleri nedeniyle oluştuğunu belirtti.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, GTİ'ye (Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş.) ait tır parkında beklerken, bir kısmı da yol üzerinde kuyruk oluşturdu.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Kaynak: İHA