Kapıkule Sınır Kapısı'nda düşük ücretli PCR testi yapılacağı iddiası
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda düşük ücretli PCR testi yapılacağı iddiası

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düşük ücretli PCR testi yapılacağı iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kapıkule Sınır Kapısı'nda PCR Testi'nin ücretinin 1 Haziran'dan itibaren 250 TL'den 110 TL'ye düşürüleceği haberleri gündeme gelmişti. Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada haberlerin dayanaksız olduğu, Sağlık Bakanlığı tarafından izin ve ruhsat verilmiş PCR testlerinin dışında PCR testi yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Sınır kapılarında düşük ücretli, hızlı PCR testi yapılacağı yönündeki haberlerin dayanaksız olduğu, Sağlık Bakanlığı tarafından izin ve ruhsat verilmiş PCR testlerinin dışında PCR testi yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca sınır kapılarından girişlerle ilgili yeni kararlar alındığı anımsatılarak kararların bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

''BU HABERLERİN DAYANAĞI BULUNMAMAKTADIR''

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada "sınır kapısında düşük ücretli, hızlı PCR testi yapılacağı yönünde" haberlerin yer aldığına atıfta bulunularak "Sağlık Bakanlığı tarafından izin ve ruhsat verilmiş PCR testlerinin dışında PCR testi yapılması mümkün olmayıp, bu yöndeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye giriş yapmak isteyen kişilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için resmi kurumlar dışında yapılan açıklama ve beyanatların esas alınmamasının önem arz ettiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda düşük ücretli PCR testi yapılacağı iddiası
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda PCR Testi'nin ücretinin 1 Haziran'dan itibaren 250 TL'den 110 TL'ye düşürüleceği haberleri gündeme gelmişti.

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada haberlerin dayanaksız olduğu belirtildi.

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