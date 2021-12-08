Kapıkule güzergahında feci kaza: 2 ölü

EDİRNE (İHA) - Edirne'de tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

İddialara göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye giriş yapan 34 ZK 3427 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden, G.Ç idaresindeki 33 AIF 344 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobilde bulunan sürücü H.O ve yanındaki arkadaşı A.U.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa-İHA)