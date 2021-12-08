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Kapıkule güzergahında feci kaza: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

İddialara göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye giriş yapan 34 ZK 3427 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden, G.Ç idaresindeki 33 AIF 344 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobilde bulunan sürücü H.O ve yanındaki arkadaşı A.U.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa-İHA)

Kapıkule güzergahında feci kaza: 2 ölü

Kapıkule güzergahında feci kaza: 2 ölü

Kapıkule güzergahında feci kaza: 2 ölü

Kapıkule güzergahında feci kaza: 2 ölü

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