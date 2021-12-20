Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı araçta çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı araçta çıkan yangın söndürüldü

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yangın çıkan Bulgaristan plakalı hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yangın çıkan Bulgaristan plakalı hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Sınır kapısından ülkeye giren ve Edirne şehir merkezine ilerleyen Dimitar Yordanov idaresindeki CH 5264 BA plakalı araç, Yıldırım mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Bunun üzerine Yordanov, durdurduğu araçtan indi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kapıkule-Edirne yolu yangın nedeniyle kısa süre trafiğe kapandı. Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı araçta çıkan yangın söndürüldü

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı araçta çıkan yangın söndürüldü

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı araçta çıkan yangın söndürüldü

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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