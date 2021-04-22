Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan otobüste sehpaya gizlenmiş 5 kilo 568 gram esrar ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 568 gram esrar ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 568 gram esrar ele geçirildi.
Gümrük muhafaza ekipleri, risk analizleri üzerine Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen otobüste arama yaptı.
Aramada otobüste bulunan sehpa içerisine gizlenmiş 5 kilo 568 gram esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüpheliler Y.A.T ve S.S. gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin