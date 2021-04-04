Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
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Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY - Haberler | Güncel
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu

KAPIKULE Sınır Kapısı'ndan PCR testini ibraz ederek ülkeye giriş yapanlar gümrükte yoğunluk oluşturdu.

KAPIKULE Sınır Kapısı'ndan PCR testini ibraz ederek ülkeye giriş yapanlar gümrükte yoğunluk oluşturdu. Mutant virüsün görüldüğü İngiltere, Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelenler ise zorunlu 14 günlük karantina uygulamasıyla ülkeye giriş yapabiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Aralık 2020 yılında başlattığı, tüm gümrük kapılarından ülkeye girişlerde 'PCR testi zorunluluğu' uygulaması, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda da devam ediyor. Dünyanın en büyük sınır kapılarından biri olarak gösterilen Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak için araçlarıyla pasaport kontrol noktalarına gelenlerden, son 72 saat içinde alınmış PCR test sonucu isteniyor. Test sonuçları negatif olanların ülkeye girişlerine izin veriliyor. Belgeyi ibraz edemeyenler ise gidecekleri adresleri bildirip, 10 günlük karantina şartıyla ülkeye giriş yapıyor. Adres beyan edemeyenler ise Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği yurtlarda 10 gün süreyle karantinaya alınıyor. Bu süre içinde koronavirüs testleri pozitif olanların tedavilerine başlanırken, negatif olanların ise karantina süresini tamamlamasıyla ülkeye girişleri sağlanıyor.

Karayoluyla ülkeye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelenler PCR testi kontrol noktası önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.4 ÜLKEDEN GELENLERE, KARANTİNA UYGULAMASI İLE GİRİŞ İZNİSağlık Bakanlığı'nın şubat ayında aldığı kararla mutant virüsün görüldüğü İngiltere, Danimarka, Güney Afrika ve Brezilya'dan gelenler, son 72 saatte yapılan PCR testi belgesi ibraz etseler de 14 günlük zorunlu karantinaya alınıyor. Tüm gümrüklerde olduğu gibi Kapıkule Sınır Kapısı'nda da bu uygulama devam ediyor. İngiltere ve Danimarka'dan gelenler ülkede ikamet edecekleri adreslerde 14 günlük karantina uygulaması zorunluluğu ile ülkeye giriş yaparken, Güney Afrika ve Brezilya'dan gelenlere ise Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği yurtlarda 14 gün süreyle karantina uygulanıyor. Bu süreçte testleri negatif olanların ülkeye girişleri sağlanıyor.'UYGULAMALARI ÇOK YERİNDE BULUYORUZ'Bulgaristan'dan gelerek PCR testini ibraz eden Bülent Üstün, koronavirüs tedbirlerini yerinde bulduğunu söyledi. Alınan önlemlerin çok sevindirici olduğunu belirten Üstün, "Bursa'da yaşıyorum ama annem Bulgaristan'da yaşıyor. Onu Bursa'da tedavi ettirmek için Bulgaristan'a gittim ve şimdi PCR testi negatif olarak belgemi ibraz ettim. Ancak anneme test yaptıramadık ve 10 gün süreyle karantinada kalacağı adresi beyan ettim. Burada yapılan uygulamalar çok yerinde. İçimiz rahat olarak ülkemize giriş yapıyoruz. Bulgaristan'da hastanelerdeki sağlık uygulamaları çok yetersiz. Türkiye bunun çok üstünde" dedi.

Bulgaristan'dan gelerek, Tekirdağ'a gideceğini söyleyen Bülent Akçan da Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki uygulamaları yerinde bulduğunu söyledi.


Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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