Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi
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Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

18.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:48
Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma sonrası, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.S'nin kullandığı tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk ele geçirildi.

Sürücü A.S. ile uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenen Ç.A. ve T.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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