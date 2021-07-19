Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı anavatanda geçirmek için çıktıkları yolculuklarında Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı anavatanda geçirmek için çıktıkları yolculuklarında Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kapıkule'den 1 Haziran'dan beri 183 bin araçla, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatilleri ve Kurban Bayramı'nı anavatanda geçirmek için gelişlerini sürdürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bugün, yurda giriş yapmak isteyen gurbetçiler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Geçen yıl pandemi nedeniyle memleketlerine gelemeyen gurbetçilerin, bu yıl anavatana akın ettikleri gözlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda 9 peronda hızlı bir şekilde işlemleri tamamlanan gurbetçilerin ülkeye girişleri sağlanıyor.

Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 1 Haziran'dan bu yana 183 bin araçla 713 bin gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti. Ülkeye giriş yapan gurbetçilerin büyük çoğunluğunu Almanya'dan gelenler oluşturuyor. Gurbetçiler, sınır kapısında aşı kartlarını gösteriyor, aşı kartı olmayanlar ise PCR testi pozitif ibraz edip ya da koronavirüs geçirdikleri belgeleri gösterdikten sonra giriş yapıyor. Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı girişine kurduğu sağlık çadırında aşı olmayanlara aşı imkanı sağlıyor.  'VATANIMIZI ÇOK ÖZLEDİK'Almanya'dan yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte gelen, ülkeye girişte, Türk bayrağını açan Sami Çayan, "Çok güzel bir yolculuğumuz geçti. Vatanımızı çok özledik. Önce Kurban Bayramı'nı sevdiklerimiz ve yakınlarımızla birlikte geçireceğiz. Ardından düğünümüz var. Çocuğuma düğün yapacağız. Tatil için sahilleri gezip iznimizi tamamlayacağız" dediDanimarka'dan gelen Mine Şeker, Kurban Bayramı'nı memleketi Konya'da geçirmek için geldiklerini ve yolculuklarının iyi geçtiğini ifade ederek, "Annem ve babam Türkiye'ye tatile erken geldi. Biz de onların yanına gidiyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle gelemedik, bu yıl tadını çıkaracağız. Önce Konya'ya gidip kurbanımızı kestikten sonra Antalya'ya gideceğiz" diye konuştu.'TOPRAĞI ÖPECEĞİM'

Almanya'dan gelen Ali Uslu da geçen yıl pandemi nedeniyle gelemediğini ve hasret kaldığı vatanına girdiği gibi toprağı öpeceğini belirterek, "Kurban Bayramı'nı Kütahya'da geçireceğiz. Yolculuğumuz biraz uzun sürdü. Geçen yıl memlekete gelemedik, bu yıl çok sevinçliyiz. Türkiye'ye giriş yaptığımızda toprağı öpmek istiyorum, o kadar özledim" ifadelerini kullandı.


Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Yetiştiricisi ile uyuyordu! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya satıldı
Yetiştiricisi ile uyuyordu! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya satıldı
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Derya Uluğ Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:38:32. #1.15#

title