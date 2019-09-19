Kapıkule Demiryolu Projesi

19.09.2019 12:04

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin sadece bir demiryolu projesi olmadığını kıtaları, kültürleri, medeniyetleri kavuşturan büyük bir proje olduğunu belirtti.

Aksal yaptığı yazılı açıklamada, Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Avrupa



Birliği - Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde IPA II Döneminde gerçekleştireceği en büyük altyapı projesi olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye'nin AB'ye bağlanmasını sembolize eden" Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin, Türkiye ve AB için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Aksal, yapımı hızla devam eden demiryolunun AB-Türkiye-Asya demir yolu bağlantısını sağlaması bakımından da ayrıca önemli olduğunu bildirdi.

Projenin önemine dikkati çeken Aksal, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı sadece bir demiryolu projesi değil. Kıtaları, kültürleri, medeniyetleri kavuşturan büyük bir proje. Demiryolunun ülkemizin, bölgenin ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra insanımızın gelişmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum. Böylesine büyük ve önemli bir projeyi hayata geçirmenin AK Parti'ye nasip olmasının haklı gururunu yaşıyoruz." diye kaydetti.

Milletvekili Aksal, AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından "yol medeniyettir" anlayışıyla hareket edildiğini belirtti.

Projenin Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule olmak üzere 3 kısımdan oluştuğunu ifade eden Aksal, Çerkezköy-Kapıkule kesimi inşasının temel atma töreninin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Avrupa Birliği'nin Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc'un katılımlarıyla 25 Eylül Çarşamba günü Tarihi Karaağaç Tren

İstasyonu'nda gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA