Kapıkule'de Oluşan Araç Kuyruğu Gümrük Dışına Taştı

Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğuna, Kurban Bayramı da eklenince sınır kapılarında yoğunluk daha da arttı. Kapıkule sınır kapısından çıkış yapmak isteyenlerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk, gümrüğün dışına kadar taşarak 5 kilometreyi buldu. Kapıkule'den son 48 saatte 4 bin 261 aracın giriş, 8 bin 255 aracın da çıkış yaptığı kaydedildi.

5 KM'LİK SIRALAR OLUŞTU

Kara yoluyla gelerek dönüş için Kapıkule'yi tercih eden gurbetçiler çift sıra 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve perşembe ile pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek daha rahat geçiş gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

"HER YAZ AYNI SIKINTILAR"

Hollanda'da yaşayan Vehbi Işık ,her yıl böyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Hollanda'ya geri dönüyoruz. Bürokrasiden beklediğimiz, bu zamanlarda Bulgaristan ile birlikte bir çözüm getirmeleri. İnsanlar her yaz bu sıkıntıları çekiyor. Biz 4-5 saattir bekliyoruz, ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Bundan sonra daha yolumuz var. Bulgaristan'dan sonra Sırbistan, Macaristan var. Ondan sonra yolumuz rahatlar diye düşünüyorum. Gelirken 36 saatte İstanbul'a geldim. Böyle devam ederse dönüş 50 saati geçecek" diye konuştu.

"TARTIŞMALAR ÇIKIYOR"

Kapıkule girişinde kuyruk nedeniyle zaman zaman tartışma çıkarken, yoğunluğu bazı sürücüler normal buluyor, bazıları ise korna çalarak tepki gösteriyor. Almanya'da yaşayan Ahmet Kara, gurbetçilerin sadece Türk gümrüklerinde isyan ettiğine dikkat çekerek, "Berlin'e dönüyoruz. Gelirken de bekledik, şimdi giderken de bekliyoruz. Bu son derece normal. Bu kadar tepki gösteren insanlar, Bulgaristan'da hiç tepki göstermiyor. Sadece sözümüz Türkiye'ye geçiyor. Neden? Burada tepki gösterebiliyoruz ama Bulgar'a geçince kimse sesini çıkarmıyor. Bizim memlekette herkes tepki gösteriyor" ifadelerini kullandı.