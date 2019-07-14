Kapıkule'de yoğunluğa neden olan gurbetçilere bakandan uyarı

Kapıkule'de yoğunluğa neden olan gurbetçilere bakandan uyarı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğunun başlaması üzerine yaptığı açıklamada "Özel araçlarıyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcularımız, gümrük kapılarımıza gelmeden önce ön beyan yaptırırsa onlar için açılan ayrı perondan hızlı ve kolay şekilde ülkemize...

Kapıkule'de yoğunluğa neden olan gurbetçilere bakandan uyarı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğunun başlaması üzerine yaptığı açıklamada "Özel araçlarıyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcularımız, gümrük kapılarımıza gelmeden önce ön beyan yaptırırsa onlar için açılan ayrı perondan hızlı ve kolay şekilde ülkemize girebilir" uyarısı yaptı. 

Pekcan, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et