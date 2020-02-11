Kapıkule'de uyuşturucu operasyonunda rekor: 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada rekor miktarda esrar ele geçirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada rekor miktarda esrar ele geçirildiğini açıkladı.
Pekcan sosyal medya hesabından salı günü yaptığı açıklamada 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildiğini belirterek, "Bu ülkemiz kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle