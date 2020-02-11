Kapıkule'de uyuşturucu operasyonunda rekor: 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi
Haberler » Dünya » Kapıkule'de uyuşturucu operasyonunda rekor: 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi - Haberler

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonunda rekor: 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada rekor miktarda esrar ele geçirildiğini açıkladı.

11.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:29
Kapıkule'de uyuşturucu operasyonunda rekor: 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanı , Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada rekor miktarda esrar ele geçirildiğini açıkladı.


Pekcan sosyal medya hesabından salı günü yaptığı açıklamada 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildiğini belirterek, "Bu ülkemiz kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler