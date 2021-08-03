Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi

Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan 6 farklı operasyonda piyasa değeri 6 milyon Türk Lirası olan uyuşturucu madde, kaçak çay, tekstil malzemesi, oyuncak ve külçe altın ele geçirildi.

Edirne'de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan 6 farklı operasyonda piyasa değeri 6 milyon Türk Lirası olan uyuşturucu madde, kaçak çay, tekstil malzemesi, oyuncak ve külçe altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısında 6 farklı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 kilogram kokain, 10 kilogram esrar, 4 adet külçe altın, 260 kilogram çay, 20 adet oto parçası ve 3 bin 424 adet tekstil malzemesi ile oyuncak ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve malzemelerin piyasa değerinin 6 milyon Türk Lirası olduğu belirtildi.

Çantadan kokain ve esrar çıktı

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, gümrüklü sahada bulunan sahipsiz çantalar devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti. Söz konusu çantaların içerisindeki maddelerin test cihazı ile yapılan analizinde esrar ve kokain cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde bu uyuşturucunun, riskli görülerek x-ray tarama cihazına sevk edilen şüpheli bir tırdan çıkarıldığı belirlendi. Toplamda 7 kilogram esrar ve 2 kilogram kokaine el konulurken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Tırda 3 kilogram esrar çıktı

Gümrük Muhafaza ekipleri yine bir tırda yaptıkları incelemede 3 kilogram esrar ele geçirdi. Yapılan inceleme sonucunda aynı zamanda bu uyuşturucu maddelerin alıcıları olduğu belirlenen şahıslar da gözaltına alındı.

Bagajdaki gizli bölmeden 5 kilogram altın çıktı

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üçüncü operasyonda, sınır kapısında giriş yapan bir otobüsün x-ray taramasında, otobüsün bagajının alt bölümünde şüpheli yoğunluğu rastlandı. Bagaj içerisinde gerçekleştirilen aramalarda, gizli bölme içerisine gizlenmiş toplam 5 kilogram ağırlığında 4 adet altın külçe ele geçirildi.

Malzemeleri kemerler otobüsün altına bağladılar

Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, riskli görülerek kontrol edilen bir otobüsün altında, kemerler yardımıyla bağlanarak gümrük kontrolünden kaçırılmak istenen toplam 100 kilogram ağırlığında çay ile 20 adet navigasyon cihazı ele geçirildi.

Tekstil ürünleri ile oyuncaklara el konuldu

Gümrük Muhafaza ekiplerinin beşinci operasyonda ise, şüpheli bulunan bir minibüste yapılan aramada, arka kısmının tamamen tekstil eşyası ve oyuncak ile dolu olduğu tespit edildi. Gümrük idaresine beyan edilmeyen ve vergileri ödenmeyen 3 bin 424 adet ürüne el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı bir diğer operasyonda ise yine şüphelenilen bir tır x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda 160 kilogram çay ve 20 parça oto parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişinden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Haluk Levent Demet Akalın Çağatay Akman
Spor Muslera Metin Oktay Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:28:43. #1.16#

title