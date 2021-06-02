Kapıkule'de 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor
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Kapıkule'de 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Ekonomi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulacak laboratuvarda 110 lira ücretle 30 dakikada sonuçlanan PCR testi uygulamasının başlaması için gerekli izinlerin beklendiğini bildirdi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulacak laboratuvarda 110 lira ücretle 30 dakikada sonuçlanan PCR testi uygulamasının başlaması için gerekli izinlerin beklendiğini bildirdi.

Zıpkınkurt, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ile Tarihi Ali Paşa Çarşısı esnafını ziyaret etti, taleplerini dinledi, çarşının dernek başkanı Yılmaz Sanış'tan bilgi aldı.

Çarşıda gazetecilere açıklama yapan Zıpkınkurt, normalleşmeyle beraber Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelecek misafirlerle ilgili hazırlıkları kontrol ettiklerini söyledi.

Esnafla yaptıkları görüşmede de Kapıkule'de yapılması planlanan PCR testinin gündeme geldiğini belirten Zıpkınkurt, "Biz sözümüzün arkasındayız. Anlaştığımız laboratuvar 110 lira karşılığı testleri yapacak ancak bakanlıktan izin bekliyoruz. Herhalde biraz bürokrasiye takıldık. Onunla ilgili de gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bakanlıkla görüşmeleri yapıyor gerek anlaştığımız laboratuvar sahipleri, bakanlıkta izinleri takip ediyor. Bu sürecin hızla bir an önce başlamasını istiyoruz." dedi.

Testlerin Kapıkule'de mobil laboratuvarda yapılacağını ifade eden Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Bu konuda siyasi olarak da gerekli girişimleri yaptık. Gerek AK Parti İl Başkanı gerek milletvekili ile görüşüyorum. Çünkü Edirne, hizmet sektöründe ağırlığı olan bir il. Bildiğiniz gibi sanayimiz, üretimimiz çok fazla değil. Tarıma dayalı bir sanayimiz var. Birbirimizle al sat yapıyoruz, ticaret yapıyoruz veya turizmle geçimimizi sağlıyoruz. Turizm, Edirne için olmazsa olmaz. Bununla ilgili de gerek hükümet yetkililerinden gerek bürokratlardan yardım bekliyoruz esnaf adına."

Bulgaristan'da 500 lira

Bulgar turistlerin Edirne'ye gelişlerini kolaylaştırmak adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin girişimleriyle bir laboratuvarla anlaşma sağlandı.

Kapıkule'de kurulacak mobil laboratuvardan 110 lira karşılığı 30 dakikada PCR testi alabilme imkanıyla Bulgar turistlerin, Edirne'ye, daha ucuza yaptırdıkları testle gelebilmeleri amaçlanıyor. Bulgaristan'da bu testler 90 levaya (yaklaşık 500 lira) yaptırılıyor. Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için Sağlık Bakanlığının izni gerekiyor.

Kapıkule'de 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor
Kapıkule'de 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor
Kapıkule'de 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor
Kapıkule'de 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor
Kapıkule'de 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor
Kapıkule'de 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor
Kapıkule'de 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor
Kapıkule'de 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor
Kapıkule'de 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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Kapıkule'de 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor - Haberler Ekonomi
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