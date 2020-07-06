Kapıkule'de tırda 720 kaçak cep telefonu ele geçirildi Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 720 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 720 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonrası Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir tırda arama yaptı.

Tırın dorsesinde farklı marka ve modellerde 720 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA