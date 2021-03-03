Kapıkule'de tırda 160 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası
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Kapıkule'de tırda 160 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası

03.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:06
Kapıkule'de tırda 160 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 160 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 160 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık İbrahim K. ve avukatı Yüksel Bulut katıldı.

Sanık savunmasında, söz konusu şirket ve suçta kullanılan aracın ağabeyine ait olduğunu söyledi.

Kendisinin taşımacılık şirketinin çalışanı olduğunu savunan sanık, "Ağabeyimin isteğiyle dükkan kiraladığım için bu suçla ilişkilendiriliyorum. Benim bu olayla ilgim bulunmamaktadır." dedi.

Olayla ilgili ele geçirilen aletlerin de kendisine ait olmadığını, 9 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve hiçbir yere gitmediğini ileri süren sanık İbrahim K, beraatini talep etti.

Avukat Bulut da müvekkilinin Hollanda'da ağabeyinden farklı bir şehirde yaşarken bağırsak kanseri olması nedeniyle Türkiye'ye geldiğini ve Türkiye'de ağabeyinin firmasında çalışmaya başladığını aktardı. Bulut, şunları kaydetti:

"Suçun işlenmesinde kullanılan tır ve şirketin bünyesinde çalışan diğer tırlar arasında kripto bir haberleşme sistemi bulunmaktadır. Müvekkilime bu haberleşme sistemi kullanılarak dorsesini değiştirmesini ve yeni alacağı bu dorseyi taşıması söylenmiştir. Müvekkilimin tek eylemi işçi olarak bulunduğu şirkette patronundan gelen emri uygulamaktır. Müvekkilimin kiralamış olduğu dükkanda vakum cihazı ele geçirilmiştir. Kolluk kuvvetleri bu vakum cihazının uyuşturucu madde paketlemesinde kullanıldığını iddia etmektedir. Ancak ele geçen uyuşturucu maddeler kolileme şekliyle paketlenmiş ve vakum işlemine uğramamıştır. Bu husus da müvekkilimin bu uyuşturucu maddeler ile bir ilgisi olmadığını ispatlamaktadır. Müvekkilim Hollanda vatandaşıdır. Kendisi 9 yıldır da dosya nedeniyle Türkiye'de bulunmaktadır ve tedavisi sekteye uğramaktadır."

Bulut, müvekkilinin beraatini istedi.

Aranın ardından mahkeme, sanık İbrahim K'ye 15 yıl hapis cezası verdi.

Yurt dışına çıkmak için 2 Ocak 2012'de Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırın dorsesinde yapılan aramada, 297 pakette 160 kilogram morfin ve eroin ele geçirilmişti.

Tırın bağlı olduğu şirketin çalışanı İbrahim K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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