Kapıkule'de tır sürücülerinden davul zurnalı eylem

01.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:51

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nda en az 50 saattir kuyrukta beklediklerini iddia eden tır sürücüleri, davul zurna eşliğinde halay çekerek durumu protesto etti.



Edirne'de taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tırlar bekleme sahalarını tamamen doldurdu. Sahalarda yer kalmazken, Kapıkule yolunda 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Gümrükte işlemlerinin çok ağır yapıldığını ve en az 50 saattir beklediklerini öne süren tır sürücüleri, Edirne Valiliğinden izin aldıktan sonra kontak kapatarak Kapıkule Gümrük Sahası'nda davul zurna eşliğinde halay çekip durumu protesto etti.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protesto gösterisinde açıklamalarda bulunan tır sürücüsü Ahmet Tahir Erat, 45 saattir gümrük sahasında beklediğini, 10 saatte gümrük işlemleri için bekleyeceğini söyledi. Kapıkule'den çıkış yapmak isteyen tır sürücülerinin en az 50 saat beklemek zorunda kaldığını iddia eden Erat, yetkililerle görüştüklerini ve gerekli düzenlemelerin yapılacağı sözünü aldıklarını belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İHA