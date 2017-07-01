Kapıkule'de Tır Dorsesinde Can Pazarı: Havasızlıktan Öldü

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, bir tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Pakistan uyruklu 5 erkek kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklardan Pakistan uyruklu İ.E. sıcak ve havasızlıktan dolayı tırın dorsesinde hayatını kaybederken, diğer 4 kaçak göçmen ise ambulanslarla yoğun bakıma kaldırıldı.



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, 30 Haziran 2017 günü Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen yabancı uyruklu bir tırın dorsesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Pakistan uyruklu 25 ila 30 yaşları arasında 5 kaçak göçmen tespit edildi. Kaçak göçmenlerden İ.E., sıcak hava ve havasızlıktan dorsede ölü bulunurken, diğer 4 kaçak göçmen de ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi. Polis ekiplerince, gözaltına alınan yabancı uyruklu tır sürücüsü S.C. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi'ne konulduğu bildirildi.



3'ü hayati tehlikeyi atlattı



Hastaneye kaldırılan Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerden 3'ü hayati tehlikeyi atlatarak, taburcu edildi ve Edirne Valiliği Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Diğer kaçak göçmenin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE