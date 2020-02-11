Kapıkule'de, TIR'da 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi (2)

11.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:46

NARKOTİK KÖPEKLER BULDU

Kapıkule Sınır Kapısı'na Bulgaristan'dan giriş yapılıp, Gürcistan'a gidilen Arnavutluk plakalı TIR'da yapılan aramada, 20 ton 70 kilo esrar geçirildi. Kara yolu sınır kapısında, Türkiye'de ele geçirilen en yüklü miktar olduğu belirtilen uyuşturucuların bulunmasında Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotim ekibinin kullandığı 'Venüs' ve 'Benga' isimli dedektör köpeklerin önemli rolü olduğu belirtildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Haluk Cantekin, uyuşturucunun, risk analizi gerçekleştirilerek, köpeklerin arama yapmasıyla ele geçirildiğini söyledi. Cantekin, "Riskli gördüğümüz araçları önce arama yapmak için X-ray cihazına gönderiyoruz, buradaki taramasında tepki vermesinin ardından hangara çekiyoruz TIR'da daha sonra çay ya da tütün narkotik köpeklerimizle arama yapıyoruz. Bu şekilde uyuşturucuyu tespit ediyoruz. Uyuşturucu ele geçirilen TIR, İtalya'dan yüklediği gümrük yükü ile sınır kapımıza giriş yaptı. Yaptığımız aramada 213 gübre yüklü çuvalda 2 ton 70 kilo tek seferde ele geçirilen esrar uyuşturucu maddeyi ele geçirdik. Çok güzel gizleme yöntemi yapılmış. Gübreler içinde uyuşturucunun bulunması daha zor oluyor. TIR'ın uyuşturucu orta kısmına yüklendiğinde de baktığınızda tamamen yasal yük gibi görünüyor. Yükün indirilip köpeklerle arama yapılmadığı taktirde gizleme yöntemiyle ortada toplandığı için bulmanız çok zor" diye konuştu.'REKORA İMZA ATTIK'Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ise kara sınır kapılarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğunu ve rekora imza attıklarını söyledi. Ocak, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 2 ton 70 kilogram uyuşturucuyla yeni bir rekora imza attık. Bu uyuşturucunun yasal yükü toprak, sahamızda yaptığımız araştırmada toprak çuvalların içinde 2 ton 70 kilo esrar maddesi yakalamamıza neden oldu. Aynı gün İpsala Sınır Kapısı'nda saç yüklü TIR'da zulalanmış şekilde TIR'da 306 kiloda esrar aldık. Bu sınır kapılarımızda yakalanan 2 ton 70 kilo en yüksek uyuşturucu oldu. Yaptığımız çalışmalar yükü indirip bindirme yöntemi ve narkotik köpeklerimizin çalışmasıyla ortaya çıkmıştır" dedi.Ele geçirilen uyuşturucular, çuvallar içinde TIR'dan indirilerek, hangarda sergilendi. Sergilenen uyuşturucunun, evin büyük odasını kapladığı görüldü.

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Kaynak: DHA